Borsa, Milano apre in rialzo: +0,7%

Avvio positivo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, dopo i primi scambi, registra un guadagno dello 0,73% a quota 18.098. Il titolo Mps non apre ma per eccesso di rialzo, salendo teoricamente di quasi il 5%. E sulla tempesta di Borsa interviene nuovamente il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan: "Non c'è nessuna manovra speculativa sull'Italia. C'è la percezione inesatta che ci siano problemi nel settore bancario ma anche la Bce ha negato".