Borsa, Milano apre in rialzo:+0,53%

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,53% a 21.483 punti. In evidenza Saipem (+1,31%), Finmeccanica (+1,02%) e Fca (+1%) tra i rialzi, mentre Mediaset (-0,52%) è l'unico calo tra le blue chips. Aperture positive anche per Londra (+0,05%), Parigi (+0,67%) e Francoforte (+0,9%).