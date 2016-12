Borsa: Milano apre in rialzo:+0,42%

Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,42% a 23.425 punti. Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco a 10 anni apre stabile sui valori registrati ieri in chiusura a 117,9 punti con un rendimento all'1,87%. Italcementi non riesce a entrare agli scambi in borsa dopo il passaggio del controllo ad Heidelberg e l'annunciata Opa dei tedeschi a 10,6 euro per azione. Il titolo segna un rialzo teorico del 50,9%.