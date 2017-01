Borsa, Milano apre in rialzo (+0,35%): oggi titoli Mps sospesi

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,35% a 19.188 punti. In rialzo Banco Popolare (+2,47%), Bpm (+2,5%) e Telecom (+2,5%), debole Mediaset (-2%), sospesa per l'intera seduta Mps. Partenza poco mossa per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,10%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,12%, mentre a Londra l'indice Ftse segna un -0,04%.