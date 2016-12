Borsa: Milano apre in positivo

Partenza in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna l'1,04%, a 18.926 punti, mentre l'Ftse All Share si mostra in progresso dello 0,89%, a 20.555 punti. Apertura piatta per Finmeccanica dopo i conti con il titolo che scambia a 10,95 euro a -0,09%. Male Salini (-1,82%) mentre è in recupero Snam, che quota a 5,07 euro a +0,89%.