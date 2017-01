Borsa, Milano apre in positivo

Apertura in rialzo frazionale per Piazza Affari: Mib a 19.212,42 punti a +0,09%, All-Share a 20.898,06 punti a +0,04%. In evidenza Exor (+2,5%) e Tod's (+1,47%). Ma pesa ancora l'incognita petrolio con il barile del Brent che è sceso sotto 28 dollari all'apertura dei mercati europei.