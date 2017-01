Borsa, Milano apre in positivo

Apertura in positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,04% a 20.948,77 punti. La borsa italiana prova quindi a rimbalzare dopo la chiusura negativa di lunedì causata dai pessimi dati dell'economia cinese. E proprio il governo di Pechino è intervenuto direttamente sui mercati comprando azioni per fermare l'emorragia.