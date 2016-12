Borsa, Milano apre in positivo

Apertura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,54% a 22.566 punti. Tra i titoli, sprint di Telecom (+3,50%) dopo che la Consob ha comunicato l'innalzamento della quota del francese Xavier Niel. Segno più anche per le altre principali Borse europee: Francoforte +0,49%, Parigi +0,28% e Londra +0,05%.