Borsa: Milano apre in positivo

Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,47%, l'Ftse All-Share un aumento dello 0,42%. Partenza positiva per Mediobanca dopo i conti dell'esercizio con ricavi, utili e redditività in forte rialzo, oltre che l'acquisto della londinese Cairn capital: il titolo in avvio di contrattazioni sale del 3% oltre i 10 euro.