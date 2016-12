Borsa, Milano apre in positivo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,22%

Apertura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un aumento dello 0,22% a 18.646 punti. Mps è stata congelata al rialzo dopo un avvio positivo di circa il 2%. Avvio in forte calo, invece, per Mediaset, arrivata a perdere nei primissimi minuti il 5%. Uno scostamento che ha fatto scattare subito il congelamento al ribasso.