Borsa, Milano apre in positivo: l'indice Ftse Mib guadagna l'1,11%

Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che registra un progresso dell'1,11% a 22.351 punti. Apertura positiva anche per le altre principali Borse europee. Francoforte guadagna l'1,08%, seguita da Londra, in progresso dello 0,82%. Bene anche Parigi (+0,79%) e Madrid (+0,62%).