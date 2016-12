Borsa, Milano apre in negativo

Apertura in calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna una perdita dello 0,46% a 22.224 punti. Debole il comparto del lusso (Moncler -1,90% e Tod's -1,50%). In rosso anche Telecom Italia (-1,20%). Banche in flessione dopo il rialzo di lunedì che ha premiato il piano di salvataggio del governo degli istituti commissariati (Bper e Bpm -1,00%).