Borsa, Milano apre in negativo: Ftse Mib perde lo 0,4%

Apertura in calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna una flessione dello 0,40% a quota 20.753,4. Avvio negativo anche per le altre principali Borse europee. Parigi segna un -0,21% con il Cac 40 a quota 5.276,97 punti mentre Francoforte registra un -0,26% con il Dax a quota 12.440,01 punti. Londra è a -0,38% con il Ftse 100 a 7.261 punti.