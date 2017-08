Borsa, Milano apre in moderato rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,11%

Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,11% a 21.214,29 punti mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,15% a 23.405,37 punti. Avvio in territorio positivo anche per le principali Piazze del Vecchio Continente: Londra e Parigi registrano un aumento dello 0,10%, Francoforte è in crescita dello 0,20%.