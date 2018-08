Borsa, Milano apre in moderato rialzo: Ftse Mib +0,25%

Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,25% a 20.792,88 punti. Corre Banca Carige, con il titolo in rialzo del 3,3% dopo la presentazione delle liste per il nuovo Cda in vista dell'assemblea del 20 settembre. Rialzi anche sulle piazza europee. Nei primi scambi a Parigi l'indice Cac 40 segna un rialzo dello 0,38%, mentre a Madrid l'indice Ibex 35 guadagna lo 0,25%.