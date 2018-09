Borsa, Milano apre in moderato rialzo: Ftse Mib +0,13%

Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,13% a 20.295,84 punti. L'All-Share avanza intanto dello 0,21% a 22.533,60 punti. Il giudizio "sospeso" di Fitch non ha avuto ripercussioni immediate. Anche i Btp aprono stabili con lo spread a 289 punti base, in linea con la chiusura di venerdì.