Borsa, Milano apre in lieve rialzo: Ftse Mib avanza dello 0,15%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,15% a quota 22.725 punti. Tra i titoli, bene Unicredit che dopo l'aggiornamento del piano industriale segna un +0,46% a 17,65 euro. In rialzo anche le altre Piazze europee. A Londra il Ftse 100 sale dello 0,20% a 7.453 punti. A Parigi il Cac 40 registra un +0,15% a 5.394 punti. Più debole il Dax di Francoforte, +0,06% a quota 13.131 punti.