Borsa, Milano apre in lieve rialzo: Ftse Mib +0,08% a 22.578 punti

Apertura poco mossa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,08% a 22.578 punti. Avvio cauto anche per le altre Borse europee. L'indice Ftse 100 di Londra ha aperto in progresso dello 0,4% a 7.432 punti, il Cac 40 di Parigi dello 0,04% a 5.382 punti mentre il Dax di Francoforte dello 0,18% a 13.150 punti.