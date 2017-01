Borsa, Milano apre in lieve calo

09:23 - Apertura in lieve calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,05% a 23.159 punti mentre il Ftse All Share lo 0,43% a 24.578 punti. Male Enel (-1,06%), Moncler (-0,91%), Tod'S (-0,91%), Tenaris (-0,54%), Banca Pop Milano (-0,53%). In controtendenza Pirelli che guadagna l'1,7% dopo aver siglato l'accordo con ChemChina. Partenza in flessione anche per i mercati europei con Londra a -0,15%, Francoforte a -0,49%, Parigi a -0,40% e Amsterdam a -0,06%.

