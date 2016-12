09:23 - Avvio in lieve calo per Piazza Affari che oscilla attorno alla parità: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,03%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,05%. Lo spread tra Btp e Bund è in calo a 133,8 punti, con il rendimento sul titolo italiano che segna un nuovo minimo storico al 2,034%.