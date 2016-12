09:27 - Piazza Affari apre in lieve calo con il Ftse Mib che perde lo 0,06 a 19.341 punti. Bene Autogrill (+1,14%), in flessione Generali (-0,55%). Avvio debole anche per le altre principali piazze europee. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,06%, Parigi apre in rialzo dello 0,02%, mentre Londra cede lo 0,02%.