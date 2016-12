Borsa, Milano apre in lieve calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,10%

Avvio in leggero ribasso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,10% a 16.720,83 punti e il Ftse All-Share perde lo 0,03% a 18.355,38 punti. Tra i titoli, non riesce a fare prezzo Mps, che segna comunque un rialzo teorico dell'11%. Corre Azimut (+3,37%), mentre frena Unicredit (-1,23%).