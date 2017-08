Borsa, Milano apre in lieve calo: indice Ftse Mib perde lo 0,11%

Avvio leggermente negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,11% mentre il Ftse All Share perde lo 0,02%. Apertura in ribasso anche per le altre principali Borse europee: Londra lascia sul terreno lo 0,10%, Parigi lo 0,05% e Francoforte lo 0,04%.