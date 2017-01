Borsa:Milano apre in leggero rialzo

Avvio marginalmente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,06%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,07%. Sulle altre piazze europee vanno segnalate l'apertura positiva di Francoforte (+0,06%) e Parigi (+0,04%) mentre è in ribasso Londra (-0,03%).