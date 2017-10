Borsa, Milano apre in leggero rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,07%

Avvio in leggero rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,07% a 22.682 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,18% a 25.104 punti. Apertura in ordine sparso per le altre principali Piazze europee: Parigi cede lo 0,11% a 5.488 punti e Londra lo 0,20% a 7.489 punti. Tiene Francoforte (+0,08% a 13.227 punti), mentre Madrid guadagna l'1,10% a 10.309 punti.