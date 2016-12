Borsa, Milano apre in forte ribasso: il Ftse Mib perde l'1,59%

Apertura in netto calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib perde l'1,59% a 16.848 punti mentre il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,50% a 18.567 punti. I timori crescenti circa una possibile Brexit colpiscono soprattutto il settore bancario: Mps -3,08%, Ubi -2,81%, Carige -2,46%, Unicredit -2,35% e Bper -2,22%. Partenza in rosso anche per le altre Borse europee: Francoforte -1,23%, Parigi -0,95% e Londra -0,55%.