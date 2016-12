Borsa, Milano apre in calo

Apertura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,62% a 21.912 punti. Come gli altri listini europei, anche la Borsa di Milano è appesantita dai timori sull'economia cinese, alimentati da una frenata dell'inflazione a settembre. Tra i titoli del lusso perdono quota Moncler (-4,1%) e Ferragamo (-2,1%). Le vendite colpiscono anche Azimut (-1,8%), Fca (-1,7%), Buzzi (-1,6%), Saipem (-1,2%).