Borsa, Milano apre in calo: Ftse Mib -0,59% a 21.430 punti

Apertura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,59% a 21.430 punti. Spread in lieve rialzo. Il differenziale Btp-Bund segna 250 punti contro i 248 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,81%.