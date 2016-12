09:23 - La Borsa di Milano apre in calo, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,45% a 19.161 punti. Avvio in calo anche per lo spread fra Btp e Bund, che segna quota 149 punti contro i 151 della chiusura di ieri. Il rendimento espresso è pari al 2,31%.