Borsa, Milano apre debole

Avvio di seduta debole per Piazza Affari con il Ftse Mib che segna un -0,20% a 23.133 punti. Tra i singoli titoli occhi su Fca (-0,57%) in attesa di novità sul fronte possibili alleanze e Mps (+1,54%) nell'ultimo giorno di aumento di capitale. Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund. Il differenziale segna 130 punti, dopo che nei primissimi scambi aveva toccato i 132. Il rendimento è pari al 2,17%.