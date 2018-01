Borsa, Milano apre debole: Ftse Mib segna -0,03%

Apertura debole per Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna un -0,03% a 23.537 punti. Partenza in leggero rialzo per le altre principali Borse europee: a Francoforte il Dax sale dello 0,25%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,17% mentre a Londra il Ftse100 rimane piatto.