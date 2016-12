Borsa: Milano apre debole (-0,11%), bancari in sofferenza

Apertura debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,11% a 17.890 punti. Settore bancario in sofferenza: Mps -0,75%, Carige -0,79%, Ubi -0,26%, Banco Popolare -1,39%, Bpm -0,86%, Intesa Sanpaolo -1,17%, Bper -0,23%. In calo per Unicredit, con il titolo a 2,52 euro a -1,02% nel giorno in cui il cda inizierà a valutare l'identikit del nuovo amministratore delegato.