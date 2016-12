Borsa, male Milano: crollano le banche, raffica di sospensioni

Raffica di sospensioni al ribasso per le banche a Piazza Affari. Sono in asta di volatilità Mps, stoppata mentre cedeva l'11%, Unicredit e Banco Popolare. Bpm è invece rientrata e perde il 6,4%. Le banche scivolano per il secondo giorno dopo gli stress test di venerdì. A Milano l'indice di settore degli istituti di credito cede il 4,4%, mentre il Ftse mib segna un calo del 2%.