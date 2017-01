Borsa, male anche il Sudamerica

In un lunedì nero per i mercati internazionali, chiudono con pesanti perdite anche le principali borse sudamericane. Maglia nera all'Argentina, che chiude a -6,3%. In Brasile, principale piazza d'affari del subcontinente, l'indice Ibovespa di San Paolo termina le contrattazioni a -3%, dopo aver toccato -6,5%. Messico -1,6%, Cile -2,7% e Colombia -3,5%.