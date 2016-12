Borsa, le banche trascinano Piazza Affari: Ftse Mib chiude a +1,25%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib sale dell'1,25% a 17.722,66 punti, mentre il Ftse Italia All Share registra un +1,33% a 19.420,44 punti. A trascinare il listino sono state ancora una volta le banche, in attesa del fondo promosso dal governo per rilevare le sofferenze e garantire gli aumenti di capitale: Banco Popolare (+10,3%), Mps (9,78%), Ubi Banca (+7%), Bpm (+5,98%) e Banca Carige (+5,36%).