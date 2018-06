Borsa, il titolo di Mps ancora in affanno dopo le parole di Borghi

Mps ancora in affanno in Borsa dopo le parole del leghista Claudio Borghi, che ha auspicato il rinnovo dei vertici e ha ribadito l'intenzione di far restare pubblica la banca senese. Il titolo è stato subito sospeso in apertura di seduta e, una volta riammesso agli scambi, è arrivato a cedere oltre il 2%. Giovedì Mps aveva chiuso in calo dell'8,8% a 2,92 euro.