Borsa di Tokyo, l'indice Nikkei termina in rialzo dell'1,07%

La Borsa di Tokyo recupera la perdite di ieri nell'ultima seduta della settimana in scia alla chiusura positiva a Wall Street e le prese di profitto scattate in mattinata: l'indice Nikkei termina in rialzo dell'1,07%, guadagnando 165 punti a quota 15.599,66. Lo yen rimane stabile sui massimi in 3 anni con la sterlina, a un livello di 145, in attesa del referendum sulla Brexit del 23 giugno.