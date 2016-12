Borsa di Tokyo chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna lo 0,98%

Chiusura in positivo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,98% a quota 17.234 punti. Lo yen continua a perdere terreno sul biglietto verde in seguito ai segnali che arrivano dalla Fed, che rafforzano le possibilità di un aumento anticipato del costo del denaro in Usa. La valuta nipponica scambia a 111,20 sul dollaro, ai minimi in un mese.