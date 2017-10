Borsa di Tokyo chiude in rialzo: indice Nikkei guadagna lo 0,4%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in rialzo per la tredicesima seduta consecutiva, si tratta della scia più lunga in quasi 30 anni. L'indice Nikkei avanza dello 0,40% a quota 21.448,52, aggiungendo 85 punti, sostenuto dalla debolezza dello yen e l'ottimismo degli investitori sulla imminente stagione delle trimestrali.