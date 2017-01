Borsa di Tokyo chiude in positivo

Borse di Asia e Pacifico in rialzo con il rally di Shanghai (+4,6%) e Shenzhen (+4,3%). Più cauta Tokyo (+0,41%). In Giappone a giugno, per il dodicesimo mese di fila, il surplus delle partite correnti è ammontato a 4,1 miliardi. Debole invece Seul (-0,35%). Su un mercato volatile restano le incertezze per la crescita economica cinese a cui si aggiunge il probabile rialzo dei tassi da parte delle Fed entro la fine dell'anno.