Borsa di Tokyo chiude in negativo

Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che termina le contrattazioni in flessione dell'1,61% sui timori per una frenata dell'economia cinese e sull'instabilità dei listini del colosso asiatico. Gli investitori aspettano anche indicazioni sui tassi Usa dalle minute della Fed che verranno rese note in serata.