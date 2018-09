Borsa di Tokyo chiude in lieve rialzo: Nikkei guadagna lo 0,29%

La Borsa di Tokyo termina la seduta in leggero rialzo nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri, in scia alla svalutazione dello yen sulle principali valute mentre pesano ancora i timori di nuovi scontri sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Attesa anche per la riunione della Fed questa settimana. Il Nikkei termina con un lieve aumento dello 0,29% a quota 23.940,26, aggiungendo 70 punti.