Borsa di Tokyo chiude in calo

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che scende dello 0,68% a 17.117,07 punti. Cambio dollaro-yen a quota 113,39. Chiusura appena sopra la parità per la Borsa di Shanghai, con l'indice Composite che sale a 2.864,37 punti a +0,17%.