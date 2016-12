Borsa di Tokyo chiude in calo

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che cede l'1% a 16.026,76 punti, sui minimi di giornata. Chiusura in netto calo anche per la Borsa di Shanghai, con l'indice Composite che scende a 2.687,98 punti a -2,86%. Cambio dollaro-yen a 112,87.