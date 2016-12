Borsa di Tokyo chiude in calo

Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo, che termina gli scambi a -0,88%, condizionata dal Pil cinese di luglio-settembre che è salito del 6,9% su base annua. Anche se sotto il 7% per la prima volta in oltre sei anni, il dato è sostanzialmente in linea con le aspettative del mercato e allenta le tensioni su uno scenario decisamente più cupo per la seconda economia del pianeta. L'indice Nikkei cede 160,57 punti e si attesta a quota 18.131,23.