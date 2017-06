Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,38%, All Share +0,29%

Chiusura positiva per piazza Affari, in linea con le principali Borse europee, malgrado l'esito inatteso delle elezioni anticipate in Gran Bretagna, al termine di una seduta svogliata e senza grandi spunti. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38% a 21.122,4199 punti, l'All Share è salito dello 0,29% a 23.368,3906 punti. Bene lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, sceso in area 182 punti base.