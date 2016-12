Borsa, crolla Piazza Affari: -5,63%

Chiusura in forte perdita per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un calo del 5,63% a 15.773 punti. Tra i titoli più colpiti Ubi Banca, Mps, Carige e Banco Popolare e Saipem nell'ultimo giorno per sottoscrivere l'aumento di capitale da 3,5 miliardi di euro.