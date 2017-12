Borsa, chiusura negativa per Milano: Ftse Mib -1,07%

Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde l'1,07% a 22.176,7 punti. Chiusura in rosso per le Borse europee. La peggiore è proprio Milano. Male anche Parigi, che ha ceduto lo 0,56% a 5.360 punti, Francoforte, in perdita dello 0,46% a 13.000 punti, e Londra, scesa dello 0,35% a 7.383 punti. Unica Borsa in crescita è Madrid, che ha guadagnato lo 0,1% a 10063 punti.