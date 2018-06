Borsa, chiusura negativa per Milano: Ftse Mib -0,18%, spread a 253

Chiusura in lieve calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib in ribasso dello 0,18% a 21.767 punti, in linea con la debolezza delle altre Borse europee. Torna la pressione sui titoli di Stato: lo spread ha chiuso in area 253 punti rispetto ai 246 della chiusura di mercoledì e il rendimento del Btp decennale tornato sopra il 3%.