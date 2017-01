Borsa: chiusura invariata a +0,04%, Banco Bpm corre ancora

Piazza Affari finisce la giornata con gli indici poco mossi: il Ftse Mib chiude a +0,04% a 19.573 punti, il Ftse All Share a +0,14% a 21.322. Tra i titoli, spicca un nuovo rally per il Banco Bpm, che registra un progresso del 7,2% a 2,68 euro, per 82,8 milioni di pezzi passati di mano, pari al 5,47% del capitale. Continua la sua corsa Mondadori, a +3,9% a 1,33 euro, mentre perde leggermente quota Mediaset, a -1,25%, sempre sopra i 4 euro.